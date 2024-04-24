سيدة تسرق جوال مريض في مشفى حماة الوطني

أبلغ أحد مرافقي المرضى في مشفى حماة الوطني عن سرقة هاتف محمول يخص أحد المرضى من إحدى غرف المشفى.

وقال مصدر طبي في المشفى إن عناصر من مخفر شرطة المشفى بدأوا بمراقبة القسم الذي وقعت فيه السرقة، وقاموا بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، خاصة في الفترة التي يُعتقد أن السرقة حدثت فيها.

وأوضح المصدر أن الشبهات انحصرت في امرأة ملثمة كانت ترافق أحد المرضى الآخرين وفقاً لموقع أثر برس.

وأضاف المصدر: “تمت مواجهة المرأة بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة، وبالوقت الذي فقد فيه الهاتف، فاعترفت بفعلتها. وأشارت إلى أنها سرقت الهاتف بينما كان المريض نائماً تحت تأثير الأدوية.”

وذكر المصدر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُلقي القبض على المرأة السارقة، ثم سُلّم الهاتف المحمول إلى ذوي المريض بموجب الإجراءات الرسمية.

وشدد المصدر على جميع مرافقي المرضى أن يحافظوا على مقتنياتهم الشخصية ويحتفظوا بها بشكل آمن، لتجنب تعرضها للسرقة من قبل أشخاص ذوي نوايا سيئة.