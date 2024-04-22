عن طريق “تيك توك” اختـ. ـطاف شاب سوري في لبنان

استطاعت عصابة في لبنان، عبر إعلان مزيف على تطبيق “تيك توك” اختطاف شاب سوري يدعى محمد عماد الخلف منذ حوالي عشرين يومًا.

وكانت العصابة تهدف إلى الحصول على فدية مالية، مهددة بقتله إذا لم يدفع أهله مبلغ 25 ألف دولار.

وتشير المعلومات إلى أن العصابة أرسلت مقاطع فيديو لذوي الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء والضرب بوحشية.

وأوضح أحد أفراد عائلته أن العصابة استدرجت محمد عبر “تيك توك” بإغراء أنه سيتمكن من السفر إلى ألمانيا مقابل 7500 دولار أمريكي، يمكن دفعها عند وصوله إلى أوروبا.

وقبل حوالي عشرين يومًا، تلقى محمد اتصالًا من شخص يدعوه إلى مكان ما ويطلب منه إحضار جواز سفره لإنهاء إجراءات السفر.

ومنذ ذلك الحين، اختفى محمد وأصبح في قبضة العصابة.

وأضاف قريبه أنه بعد يومين من اختفائه، تلقت عائلته مقاطع فيديو من رقم هاتفه ومن حسابه على تطبيق “ماسنجر” تُظهر تعرضه للتعذيب، وطالبت العصابة بفدية 25 ألف دولار لإطلاق سراحه، وإلا سيتم قتله إذا لم يستجب ذويه للطلب ضمن مهلة محددة.

وأفاد “ليبانون 24” أن المفاوضات مع العصابة مستمرة، حيث تمكنت العائلة عبر وسطاء من منطقة وادي خالد في عكار، شمال لبنان، من تخفيض مبلغ الفدية إلى 10 آلاف دولار، وقالت إنهم يحاولون جمع المبلغ من الأقارب والأصدقاء، وأعطت العصابة وعدًا بإطلاق سراحه يوم الثلاثاء، إذا لم يحدث شيء غير متوقع.

تشير المعلومات إلى أن العقل المدبر لعصابة خطف اللاجئين السوريين يدعى ش.ع، ويعمل مع أفراد العصابة من لبنانيين وسوريين، ويقومون بعمليات خطف متنوعة، بما في ذلك استخدام “تيك توك” لاستدراج الضحايا، بالإضافة إلى تهريب الأشخاص بين لبنان وسورية.

هذه العصابة تُعرف باسم “أسياد الحدود” بسبب نشاطها في مناطق التهريب على الحدود اللبنانية السورية.



الإمارات اليوم