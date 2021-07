أفضل الأفلام الجديدة عربية وأجنبية

الإقبال على الإنتاج السينمائي العربي يزداد بشكل كبير، لتنوع مواضيع الأفلام العربية وانفتاحها على سيناريوهات وأفكار جديدة، باتت أكثر واقعية من السابق بالنسبة للمشاهد.



فيما يلي قائمة بالعديد من الأفلام الجديدة المتنوعة، بين أفلام الأكشن والكوميديا والاجتماعية.

أفلام مصرية جديدة



اخترنا لكم أحدث الأفلام الجديدة لنخبة من نجوم السينما المصرية:



1- "مش أنا":



يقوم ببطولة الفيلم النجم تامر حسني الذي يصاب بحالة نفسية تؤثر عليه، وهو شاب يعتني بأمه المريضة ويرعاها ويكرس لها أطول وقت ممكن، يشاركه في البطولة الفنانة حلا شيحة، فيما تقوم بدور والدته الفنانة القديرة سوسن بدر.



2- "البعض لا يذهب للمأذون مرتين":



تدور أحداث الفيلم بعد انفصال مذيع عن زوجته، نتيجة للمشاكل الكثيرة بينهما وشكها المستمر فيه. كما يرصد الصراعات التي تقع بين الأزواج بعد الطلاق.



الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز (المذيع)، ودينا الشربيني (الزوجة).



شارك في العمل نخبة من نجوم الفن، منهم بيومي فؤاد، محمد ثروت وماجد الكدواني. وعدد من ضيوف الشرف، وهم غادة عادل، أحمد فهمي، نيللي كريم، أمير كرارة وغيرهم.



الفيلم للمخرج أحمد الجندي والمؤلف أيمن وتار.



3- "العارف":



يعتبر فيلم العارف من أبرز الأفلام الجديدة. مليء بالأكشن والتشويق والمشاهد الخطرة بحرفية عالية، فقد استعان المنتج لتنفيذها بـ4 مصممين عالميين.



تتمحور قصة الفيلم حول فكرة الحرب الإلكترونية في عصرنا الحالي، إذ يعيش يونس مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفلتهما الرضيعة في شقة وسط البلد. يضطر لسرقة أحد البنوك باستخدام الانترنت، ثم تتطور الأحداث ليجد نفسه في صراع مع عصابة خطيرة.



يقوم ببطولة الفيلم أحمد عز، وكارمن بصيبص، ومحمود حميدة وأحمد خالد صالح، ومصطفى خاطر، ومحمد ممدوح. ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.





4- "أحمد نوتردام":



هذا الفيلم واحد من أبرز الأفلام الجديدة الكوميدية لهذه السنة. تدور أحداث الفيلم في سياق جريمة غامضة، في قالب كوميدي، وقد كان شعار الفيلم "لا تخافوا ولكن هزروا".



الفيلم من رامز جلال وغادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني. كتب قصته لؤي السيد وأخرجه محمود كريم.





5- "ديدو":



جاء فيلم ديدو على قائمة الأفلام الجديدة الكوميدية، عرض في السينما ودور العرض في أيام عيد الفطر.





تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حين يتفق الشاب ديدو مع أصدقائه على سرقة أحد الأثرياء، ولكن العالم الثري الذي خططوا لسرقته يحولهم إلى عقلة أصبع، وقد حمل الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".



الفيلم من بطولة كريم فهمي وهدى المفتي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني.



6- "ثانية واحدة":



تبدأ أحداث فيلم "ثانية واحدة" الكوميدي بحادث سيارة، فيصاب مصطفى خاطر بصدمة نفسية، تجعله يعيش مرحلة الطفولة مرة أخرى، ويعتقد فيها أن دينا الشربيني والدته، وهنا تبدأ المواقف الكوميدية باختراق حياتهما معا.



الفيلم من بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني وبيومي فؤاد وعلا رشدي، ونخبة من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوي. الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.





أفلام عربية جديدة



رغم الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا إلا أن السينما في الشرق الأوسط استطاعت التصدي والبروز بجملة عريضة من الأفلام، والتي نقترح عليك من ضمنها:



1- "ستموت في العشرين":



فيلم "ستموت في العشرين"، هو عمل سوداني درامي، استطاع أن ينافس على جوائز الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.



تدور أحداث الفيلم الذي صُوّر في قرية أبو حراز، وسط السودان، حول الطفل مزمل، تذهب به أمه إلى "الشيخ" لمباركته، وهي من العادات والطقوس في البيئة التي يغلب عليها نزعة التدين الصوفي، ليتنبأ أحد حواريي الشيخ بموت الطفل في العشرين من عمره.



الفيلم مقتبَس من رواية "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب السوداني حمور زيادة، الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في العام 2014.



"ستموت في العشرين" من بطولة مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، وبونا خالد، ومازن أحمد، وتأليف وإخراج أمجد أبو العلا، وهو إنتاج مشترك بين مصر والسودان.



شارك الفيلم في مهرجانات دولية عدة، أبرزها "فينيسيا"، و"مومباي"، و"أيام قرطاج السينمائية"، و"الأقصر للسينما الأفريقية"، ومهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثالثة، وحصد خلال هذه الجولة العالمية العديد من الجوائز أبرزها جائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا، ومنحة تطوير بصندوق اتصال مهرجان الأقصر.



2- "بابيشة":



فيلم جزائري، رغم أنه حصد العديد من الجوائز السينمائية الدولية، إلا أنه أثار الجدل في الجزائر ومنع من العرض فيها.



بابيشة في اللهجة الجزائرية، تشير إلى الفتاة الجميلة التي تتمتع بالدلال، الدور الذي جسدته الممثلة لينا خودري في دور نجمة، بطلة الفيلم.



يحكي الفيلم قصة طالبة جامعية متحررة، تجد شغفها في الموضة والأزياء، ولكن الظروف السائدة في التسعينيات من القرن الماضي في البلد، تقف أمام طموحها.



الفيلم من تأليف وإخراج مونيا مدور وهو أول تجربة لها في الإخراج.



3- "الموصل":واحد من الأفلام التي اقتحمت به منصة نتفليكس البيوت العربية، كما أنه من أبرز الأفلام الجديدة، يمكن الاستمتاع بمشاهدة أحداثه إلى آخر لحظة.





يروي الفيلم قصة إحدى الوحدات الخاصة العراقية، المكونة من مقاتلين محليين، تربطهم بداعش ذكريات أليمة.



يسلط الفيلم الضوء على الأعمال البشعة التي قامت بها داعش في المدينة، وكفاح القوات العراقية ضدهم للتحرر من هذا التنظيم الإرهابي الخطير.





أفلام أكشن جديدة أجنبية



أفلام الأكشن من الأفلام التي تلقى صدىً واسعًا في الوطن العربي، حيث تمنح المشاهدين متعةً وتشويقاً كبيراً في أحداثها المليئة بالمغامرات. من بين أبرز تلك الأفلام اخترنا لكم:





1- "the old guard" يحكي الفيلم قصة 4 أبطال يملكون قوى خارقة، اعتادوا على حماية البشر في السر، ثم يكتشفون وجود شابة تمتلك قدرات مماثلة لقدراتهم. الفيلم من بطولة شارليز ثيرون.



2- "super me":



يتناول الفيلم الصيني ذاتي الخارقة، قصة كاتب يملك قدرة خارقة تمكنه من جذب التحف التي يراها في أحلامه إلى الواقع، ما يوقعه في مشاكل عديدة.