آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الجمعة، عن تسجيل 86 إصابة جديدة وشفاء 63 حالة ووفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8233 شفيت منها 3811 وتوفيت 437 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 133 ألف فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067، أما عدد المتعافين فقد بلغ 84142 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 234 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 2960 أما عدد المتعافين فقد بلغ 177 ألف.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 358 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5940، أما عدد المتعافين فقد بلغ 348 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 174 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 586، أما عدد المتعافين فقد بلغ 158 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 102 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 3481 أما عدد المتعافين فقد بلغ 75464.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 86730، فيما بلغ عدد الوفيات 2492، أما عدد المتعافين 56079.



وسجل المغرب أكثر من 373 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6136 ألف، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 324 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليونين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 54767، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 168 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 766 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 14509، أما عدد المتعافين فقد بلغ 423 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و68 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 46 ألف و252.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 58 ألف و852.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 279 ألف بعد تسجيل أكثر من 2637 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 65 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 42 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.