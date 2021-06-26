«واشنطن بوست»: «بايدن» يمتحن «بوتين» في سوريا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تحدث عن امتحانه لنظيره الروسي، "فلاديمير بوتين"، موضحة أن «مجال هذا الامتحان هو سوريا».



الصحيفة وفي تقرير لها قالت إن «الجواب على الامتحان الأمريكي "قد لا ينتظر طويلاً وربما جاء سريعاً"، لا سيما أن الموضوعات التي طرحها بايدن مع بوتين كانت سوريا وبالتحديد السماح للأمم المتحدة باستخدام ممر إنساني يوفر الدعم لـ 2.8 مليون نسمة معظمهم من الأطفال والنساء، وينقل عبره الطعام والدواء واللقاحات».



ولفتت أن روسيا ألمحت أنها قد تستخدم حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يسمح باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، بعد 10 تموز (يوليو) بشكل قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية".