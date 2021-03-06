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«بايدن» يمدد العقوبات على إيران

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات ضد إيران، الصادر في عام 1995 لمدة عام آخر.

وبحسب الوثيقة التي وقعها بايدن أن «تصرفات وسياسة إيران، بما فيه نشر السلاح وتطوير صواريخ وأسلحة غيرها، وشبكة العدوان الإقليمي والحملة التي تشنها في هذا الاتجاه، ودعم التنظيمات الإرهابية والأعمال الخبيثة للحرس الثوري الإسلامي وأتباعه، كل هذا يبقى تهديداً غير طبيعياً وطارئاً للأمن الوطني، السياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي».

وبسبب ما ذكر أعلاه، اتخذ بايدن القرار بتمديد قانون الطوارئ الوطني الذي تم إصداره في 15 آذار عام 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت خلال الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ عام 1980، على خلفية اتهام طهران بدعم ما تصفه واشنطن الإرهاب الدولي، وبسبب برنامجها النووي.

وفي عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1995، عززت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران، واتهمتها بدعم ما تصفه بالإرهاب الدولي، ومعارضة جهود السلام في الشرق الأوسط، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل.