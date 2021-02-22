WIFI مجاني في إحدى كليات جامعة تشرين

أعلنت كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين عن توفير خدمة انترنت مجاني WiFi لجميع الطلاب.



وأكد عميد الكلية الدكتور جمال عمران أن الهدف الرئيسي لتوفير هذه الخدمة، هي دعم المنصة التعليمية وتسهيل ولوج الطلاب إليها، مشيراً إلى سرعة الخادم تبلغ 8 ميغا بايت، الأمر الذي سيتيح دخول الطلاب إلى المواقع التعليمية والاستفادة من هذه الخدمة على أتم وجه.



وفيما يخص القيود والضوابط حول آلية الاستخدام والدخول إلى الخادم، أوضح د.عمران أنه إلى الآن لا يوجد أية قيود، وأن الدخول متاح لجميع الطلاب، متابعاً “هذا أقل ما يمكن تقديمه لأبنائنا الطلبة”.



وجامعة تشرين هي من الجامعات الحكومية في سوريا، أُنشئت في عام 1971 باسم جامعة اللاذقية وسميت فيما بعد بجامعة تشرين تيمناً بحرب تشرين التحريرية عام 1973، وتضم كليات ومعاهد عليا لمختلف التخصصات العلمية.