اختفاء يخت روسي قبالة السواحل السعودية

تم الإبلاغ عن اختفاء يخت روسي يتألف من طاقم يتألف من ثلاثة أشخاص قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر.

وبدأت السلطات السعودية عملية بحث واسعة لمعرفة مكانه، ولم يتم الإشارة إلى مصيره بعد.

فيما أعلنت السفارة الروسية في الرياض أنها تتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن المفقود وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الروس على متن اليخت.

وأوضحت زوجة قبطان السفينة، ناديجدا راسينا، أن اليخت غادر السواحل السعودية قبل أسبوع وكان من المتوقع أن يصل إلى جيبوتي في 19 أبريل، لكنه لم يظهر هناك واختفى في طريقه بين السعودية وإريتريا واليمن.

وكالات