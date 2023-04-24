السارق ابن المدعي.. كشف ملابسات سرقة 85000 ألف دولار و15 مليون ليرة 

ادعى أحد الأشخاص إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بتعرضه لسرقة مبلغ مالي من ضمن منزله وقدره (85000) خمسة وثمانون ألف دولار أمريكي و(15.000.000) خمسة عشر مليون ليرة سورية وذلك أثناء غيابه مع عائلته عن المنزل.

من خلال المتابعة وجمع المعلومات حول الحادثة وخلال ساعات تمكن الفرع المذكور من معرفة الفاعل والذي تبين أنه ابن المدعي تم إحضاره لمركز الفرع وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبالغ المالية المذكورة من منزل والده وإخفائها لدى صديقه في محلة الشيخ طه الذي أُلقي القبض عليه أيضاً.

وبدلالة المقبوض عليهما تم استرداد كامل المبالغ المالية المذكورة ، ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولاً.



وزارة الداخلية