رئيس دولة أوربية يسقط من على دراجته النارية

تعرض الرئيس التشيكي بيتر بافيل لحادث طفيف أثناء قيادة دراجته النارية، مما استدعى نقله إلى مستشفى في براغ. أكد مكتبه أن جروحه ليست خطيرة.

أوضحت الرئاسة التشيكية عبر منشور على منصة إكس أن بافيل، البالغ من العمر 62 عامًا والذي يشغل منصبه منذ مارس 2023، سيبقى في مستشفى الجامعة العسكرية في براغ لفترة غير محددة.

وجاء في البيان أن جروح الرئيس ليست خطيرة، لكنه يحتاج إلى البقاء تحت المراقبة لبعض الوقت.

وفقًا للصحافة التشيكية، وقع الحادث على حلبة مغلقة، مما أدى إلى عدم فتح الشرطة تحقيقًا.

يُذكر أن بافيل، الجنرال السابق في حلف شمال الأطلسي، من محبي قيادة الدراجات النارية، ويمتلك دراجة من طراز “بي إم دبليو آر 1200 جي إس”.

نشرت الصحف التشيكية في الصيف الماضي صورة له يقود دراجته دون ارتداء خوذة.



العربية