حمل التهمة عن أخيه.. الداخلية السورية تكشف عن جريمة مروّعة في حلب!

أكدت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على القـ.اتل بمشـ.اجرة حصلت في محلة الصالحين بعد تحقيقات واسعة، كما تم إلقاء القبض على جميع المتورطين بالجـ.ريمة

وبحسب صفة الداخلية السورية على فيسبوك، أُخبر قسم شرطة الصالحين في حلب بحصول مشاجرة بين عدة أشخاص في محلة الصالحين أدت لمقتل المدعو (أحمد . ب) بعد طعنه بسكـين من قبل أحد المتشـ.اجرين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتابعت الداخلية أنه وبالتحري تبين أن المتوارين يدعون (عبد الوهاب . ح) و(محمد . م) و(بشار . ب) وهم متواجدين في قرية (عنجارة)، وبالتنسيق مع فرع الأمن الجنائي في حلب تم إلقاء القبض عليهم وإحضارهم إلى القسم ومصادرة السكين (أداة الجريمة) وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه (عبد الوهاب) بإقدامه على قتل المغدور بضـربه بواسطة سكـين أدت لمقـتله.

وأضاف صفحة الداخلية أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب أن القـاتل ليس المقبوض عليه وإنما شخص آخر قام بجمع المعلومات من عدة مصادر واكتشف أن القـ.اتل هو شقيق المقبوض عليه وهو المدعو (مصطفى . ح) فتم إحضاره إلى مركز الفرع وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدور.

وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليه (عبد الوهاب . ح) أفاد أنه كان يعمل بذبـ.ح الأضاحي في محلة الصالحين وحضر إليه شخص يريد ذبـ.ح خروف وأثناء تفاوضه معه على الأجرة تدخل المغدور (أحمد . ب) بالموضوع وعرض على الزبون إحضار شخص آخر ليذبـ.ح الخروف له بسعر أقل فحصلت مشـ.اجرة بينهما وتطور الشجـ.ار واشترك فيه كلاً من المقبوض عليهم (محمد . م) و(مصطفى . ح) و(بشار . ب)، وأثناء التشـ.اجر أقدم المدعو (مصطفى) على ضـ.رب المغدور بسكـ.ين في الصدر وقـ.تله ثم لاذوا بالفرار ، وأضاف أن اعترافه بأنه القـ.اتل لأنه كان سبب المشكلة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.