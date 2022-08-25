إخماد حريق في غابة صنوبرية بريف جبلة

تمكنت كوادر الإطفاء في دائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية من إطفاء حريق في الأراضي الزراعية بقرية حوران البودي في ريف جبلة.

وقال رئيس دائرة الحراج المهندس جابر صقور إن النيران في الغابة الصنوبرية أسفرت عن تضرر حوالي 5 دونمات.

وأشار صقور إلى أن عدداً من أشجار الصنوبر ضمن هذه المساحة احترقت، فيما وصلت النيران بشكل جزئي إلى أجزاء أخرى من الغابة، دون أضرار.

وكان مراسلنا في اللاذقية تحدث في وقت سابق عن إخماد حريق آخر في قرية غنيري بريف جبلة، بالتعاون بين وحدات إطفاء الحراج والأهالي.

وأكد المراسل تضرر 4 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون والليمون جراء الحريق.