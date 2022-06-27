42 ضبط تمويني بمحافظة اللاذقية في يوم واحد

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، أحمد زاهر تنظيم 42 ضبطا تموينيا خلال الجولات الرقابية اليوم على أسواق المحافظة، مشيراً إلى سحب 4 عينات لمواد غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية.

وبيّن زاهر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة المخالفين بضبوط عدم إعلان عن أجور بدل الخدمات في مقهى بشارع بغداد، وصالون حلاقة نسائية في جبلة، إضافة لضبط مخالفة عدم حيازة فواتير لمواد ألعاب أطفال في محل بالقرداحة، ومحل مكياجات وآخر لبيع الخضر والفواكه في جبلة، ومحل شوكولا في مشروع الأوقاف.

وذكر مدير التموين أنه تم تسجيل مخالفات إتجار نقل الخبز التمويني والبيع خارج البطاقة الذكية وتجميع بطاقات بغرض الإتجار غير المشروع بالخبز في البلهولية وجبلة وريف جبلة، وتم فرض غرامات بمبلغ إجمالي قدره 1190650 ليرة سوريّة.

كما تم ضبط مخالفات بيع بسعر زائد لمادتي السكر والفروج، ونقص في بطاقة بيان ألبسة وعدم إعلان أسعار ولمواد غذائية وأساسية في محال تجارية ومناطق متفرقة من المحافظة، مشدداً على متابعة الأسواق وتشديد الرقابة اليومية على كافة الفعاليات.

عبير سمير محمود_الوطن