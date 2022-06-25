توقيف رجل وزوجته قاما بعدة سرقات بدمشق 

من خلال البحث عن المطلوبين بجـ.رائم السرقة ألقت إحدى دوريات قسم شرطة ركن الدين في دمشق القبض على رجل مع زوجته مطلوبين بموجب مذكرتي توقيف وإذاعة بحث بجـ.رم سرقة وهما المدعو (علي . س) وزوجته (مجدولين. ح) وصودر منهما حقيبة قماشية فيها أدوات تستخدم بالسرقة وهي (مقـ.ص حديد – مفك كبير – قطاعة ) وجوال ومبلغ مالي وقدره مائة واثنان وتسعون ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما المقصودين بالطلبات المذكورة، وارتكابهما عدة حـ.وادث سرقة في محلة ركن الدين عن طريق الخلع والكسر بواسطة الأدوات المصادرة منهم منها :

• سرقة محتويات مستودع تجهيزات ومعدات صوتية وكهربائية والكترونية، وسرقة دراجة نـ.ارية نوع (جيالينك) بدون لوحة وأسطوانتين غاز منزلي من قبو بناء بالاشتراك مع شخص مقبوض عليه سابقاً يدعى (علي . خ) ونقل المسروقات إلى منزلهم.

• سرقة تلفاز نوع سيرونيكس وأسطوانة غاز منزلي من منزل وبيع أسطوانة الغاز، و سرقة جهاز (لاب توب) من محل صيانة الكترونيات وبيعه.

كما اعترفا أن المبلغ المصادر منهما من ثمن الأسطوانة المسروقة.

تم استرداد معظم المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ،وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص أصولاً.



وزارة الداخلية السورية