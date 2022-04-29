قذيفة من الجولان تسبب حالة هلع في مطار بن غوريون

سادت حالة من الهلع والذعر في مطار "بن غوريون" التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عندما أظهرت عائلة أمريكية لمفتشي الأمن قذيفة غير منفجرة، كانت العائلة قد جلبتها من الجولان المحتل.

وقالت سلطات الاحتلال إن العائلة فجّـرت حالة الذعر بعد إحضارهم القـ.نبلة التي عثروا عليها أثناء زيارتهم لمرتفعات الجولان، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.

وفي تسجيل مصور منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بالمطار.

وقالت هيئة المطارات في كيان الاحتلال إن رجلاً نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأضافت الهيئة أن الأسرة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها.

يشار إلى أن الجولان أرض سورية محتلة منذ عام 1967، استرجعت سوريا جزءاً منها في حرب تشرين عام 1973.

وتقيم سلطات الاحتلال نوعاً من السياحة الحربية على أرض الجولان للسياح الأجانب، لتكريس فكرة أنه جزء من كيانهم المزعوم.