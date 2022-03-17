الدفاع الروسية: إجلاء نحو 43 ألف شخص من ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إجلاء نحو 43 ألف شخص من مدينة ماريوبول في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان أنه: “على مدار الـ 24 ساعة الماضية تقدم 7513 مدنياً من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء”.

وتابع البيان “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم إجلاء 283461 شخصاً من بينهم 60684 طفلاً كما تم تسليم 3175 طناً من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا وتم تنفيذ 385 عملاً إنسانياً”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6800 مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية للأسبوع الثالث تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح كييف لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.