مصر تتحمل تكلفة نقل السياح الأوكرانيين

أعلنت السلطات المصرية عن تسيير رحلات طيران على نفقتها لنقل السائحين الأوكرانيين الذين علقوا في مصر منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى دول الجوار الأوكراني.

وكشفت الحكومة المصرية مساء السبت أنه: "حتى الآن، تم نقل حوالي 4 آلاف سائح أوكراني، كما يتم تباعاً الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكرانيين".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري إن: "ذلك يأتي في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكرانيين، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر".

وأكد أن "أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في مد فترة إقامة السائحين الأوكرانيين الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة".

يذكر أن غرفة المنشآت الفندقية المصرية عممت منشورا على جميع الفنادق المصرية فور بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ألزمت فيه جميع الفنادق بمد إقامات السياح الروس والأوكرانيين الذين انتهت برامج زيارتهم لمصر لحين ترتيب ظروف مغادرتهم للبلاد.

