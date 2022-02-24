إنزال العلم الروسي عن سفارة موسكو في أوكرانيا

أنزل العلم الروسي عن سفارة البلاد في كييف، اليوم الأربعاء، مع استمرار عملية إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في #أوكرانيا وسط توتر حاد بين البلدين.



وأكدت السفارة الروسية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجري في المنطقة أي مظاهرات أو مسيرات بينما تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم.



إلى ذلك أكدت الحكومة الأوكرانية أن عدداً من المواقع الإلكترونية التابعة لها تعطلت نتيجة لتعرضها مساء اليوم الأربعاء لهجوم سيبراني واسع النطاق.

وذكر وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف أن الهجوم من نوع إغراق الخدمات (DDoS) .

وأوضح الوزير أن هذه المشاكل ناتجة عن انتقال هذه المواقع إلى مقدم خدمات آخر بغية تقليص الأضرار جراء الهجوم السيبراني.

وجاء ذلك بعد ورود أنباء عن تعطل المواقع الإلكترونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء ومجلس الرادا (البرلمان) ووزارة الخارجية، ناهيك عن اضطرابات في عمل مواقع وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة الأمن الأوكرانية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا واعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس عن هذا البلد.