بعد اجتماعه بالعالمة.. اللجنة المؤقتة للاتحاد يقر بالفضيحة

عقدت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة #نبيل_السباعي و”#أحمد_قوطرش” عضو اللجنة وحارس مرمى منتخب سوريا “#إبراهيم_عالمة” على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسيلة إعلامية محلية.

اللجنة قالت إن «عماد مؤسسة اتحاد كرة القدم هم لاعبوها ونحن حريصون كل الحرص على أن يكون جميع اللاعبين بمختلف فئاتهم بأفضل حال معنوياً وذهنياً ومادياً ولاسيما خلال الاستحقاقات والبطولات سواء أكانت محلية أم آسيوية أم عالمية».

وتبين اللجنة إلى أنه «وبعد الاستفسار من حارس مرمى منتخبنا إبراهيم عالمة عن التصريحات التي أدلى بها لأحد البرامج الإذاعية تبين أن هناك خللاً إدارياً في في المنتخب يتوجب الوقوف عنده والتركيز على تلافي الثغرات التي يجب أن يتم تداركها علماً أن اللجنة قامت بحل الجهاز الإداري والفني فور العودة من الإمارات بعد المباراتين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات الدور الحاسم لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢».

اللجنة أكدت أن «التركيز المطلوب من جميع الكوادر إداريين وفنيين ولاعبين على المباراتين المتبقيتين من التصفيات أمام لبنان والعراق للخروج بنتيجة إيجابية بإشراف الكادر الفني والإداري الجديد».

وأضافت أنها «ستقوم بدراسة كل ماتم تداوله وستتخذ الإجراءات والضوابط المناسبة بما فيه مصلحة كرة القدم السورية».

مراقبون اعتبروا بيان اتحاد الكرة أشبه بفضيحة رياضية يستوجب فتح تحقيق كبير وأن البيان الذي صدر هو بمثابة “إبرة بنج” للجماهير الرياضية بعد الفضيحة التي فجرها حارس المرمر “إبراهيم عالمة”.