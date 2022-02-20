زاخاروفا: رئيس أوكرانيا شخص وقح بلا قلب

وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هجـوماً حاداً على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، واصفة إياه بـ" الشخص الوقح بلا قلب".

ونشرت زاخاروفا، اليوم السبت، تدوينة على حسابها في تطبيق "تيليغرام" حيث علقت على تصريح زيلينسكي الذي قال فيه إن سكان منطقة دونباس شرق أوكرانيا هم من يبادر بعمليات القـصف ضد الجيش الأوكراني.

وصرحت زاخاروفا: "سأترك العواطف وراء قوسين، إلا أن ذلك أمر صعب حقاً بالنسبة لي في هذا الوضع، التصريح الزاعم بأنهم من يقوم بالقصف بحق سكان دونباس لا يمكن أن يدلي به إلا شخص وقح بلا قلب، علماً بعدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال هذه السنوات".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا تسجل "أعداداً أكبر بكثير من عمليات القصف من قبل القوات الموالية لكييف".

وتابعت: "ربما لهذا السبب استدعت واشنطن المراقبين من مواطني الولايات المتحدة من البعثة لكي لا يكون هناك شهود عيان أمريكيون، لأنه كان من الممكن أن يتهموا حكومتهم بالكذب".

من جهة ثانية اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغادرة بلاده وسط التوتر مع روسيا "قد لا يكون حكيماً".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في البيت الأبيض: "إن لديه (زيلينسكي) الحق في اتخاذ قراره، ربما ذلك لن يكون قراراً حكيماً، إلا أنه خيار له".

وسبق أن أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي قرر أن يزور فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينعقد من 18 إلى 20 فبراير.

والجمعة نقلت قناة "NBC" عن مصادر خاصة أن الرئاسة الأمريكية أعربت عن قلقها لكييف من إمكانية مغادرة زيلينسكي بلاده وسط التوتر مع روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "قد يستغل غيابه" عن أوكرانيا.