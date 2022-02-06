امرأة تخطط لقتل والدتها والسائق ينفذ
ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على امرأة خططت لقتل أمها بالاتفاق مع سائقها الذي نفذ الجريمة عبر دس السم للوالدة ضمن كأس العصير وأجهز عليها خنقا.
وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن الجريمة وقعت دون أي أدلة على الفاعلين، قبل أن يتمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من ملاحقة القضية، وكشف جميع المتورطين في الجريمة وقام بإلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق مع القاتل المدعو (أحمد . ك) والذي كان يعمل سائق لدى المغدورة اعترف بإقدامه على وضع السم لها ضمن العصير ثم قام بعدها بخنقها بواسطة وسادة وشرشف وسرقة مصاغها الذهبي البالغ وزنه (86) غرام، بتحريض من ابنة المغدورة المدعوة ( إيمان ) لوجود خلافات عائلية بينها وبين والدتها، وقام القاتـل بالاستعانة بصديقته المدعوة (هبة) التي قامت بتأمين المادة السميّة وإخفاء المصاغ الذهبي المسروق في منزلها.
وتم استرداد المصاغ المسروق كاملاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر : وزارة الداخلية
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