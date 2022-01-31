مصر تبلغ نصف نهائي الكان بعد فوز ملحمي على المغرب

حقق منتخب مصر فوزاً مثيراً على حساب المغرب بنتيجة 2-1، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

تقدم الأسود في الدقيقة 7 من ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال، لكن محمد صلاح أدرك التعادل للفراعنة في الدقيقة 53، قبل أن يحرز محمود تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 100، بعد مباراة امتدت 120 دقيقة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي الكان، ليضرب موعدا مع الكاميرون.

بدأت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، بعدما سقط أشرف حكيمي في الدقيقة 3 بمنطقة الجزاء، إثر التحام مع أيمن أشرف مدافع الفراعنة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء، بعد مراجعة تقنية الفيديو، أحرز منها سفيان بوفال هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 7.

بدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنزول تريزيجيه على حساب حجازي المصاب، وكاد البديل أن يهز الشباك بتسديدة مرت بجوار القائم بعد مجهود كبير من صلاح، قبل أن يبعد نايف أكرد عرضية سريعة من فتوح.

وأدرك الفراعنة هدف التعادل عن طريق صلاح، الذي استغل رأسية محمد عبد المنعم، التي ردها ياسين بونو وتابعها صلاح في المرمى بالدقيقة 53.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني لصالح مصر من صناعة رائعة لمحمد صلاح بانطلاقة سريعة وعرضية متقنة ليودع تريزيجيه الكرة في الشباك في الدقيقة 100 من عمر المباراة.