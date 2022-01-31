المياه الموجودة تغطّي احتياجات المرحلة القادمة.

احدث مدير هيئة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية عمر كناني أن التقييم لكمية المياه الموجودة لهذا الشتاء جيد مقارنةً بالسنة الماضية.

وأفاد كناني في حديثه لإذاعة “نينار” : “إننا وصلنا اليوم إلى مرحلة أمان مائي ونحن الآن قادرون على تقديم موسم ري كامل في كل السدود الموجودة في المنطقة الساحلية”.

وأضاف: “بعض المحافظات كطرطوس واللاذقية عانت العام الفائت من عدم الوفرة بالماء، وتم بفضل المخزون المائي للسدود والتجمعات المائية معالجة الأمر”.

وأشار إلى أن نسبة التخزين المائي في سدود غرب حمص جيدة، وأن المنطقة الجنوبية يتم التخزين فيها عن طريق ذوبان الثلوج وتخزينها في السدود، موضحاً: “نحن مستقرون من ناحية الري في المناطق السورية، وغزارة الينابيع التي نعتمد عليها للشرب جيدة وتغطي بشكلٍ جيد المرحلة القادمة”.

كما لفت إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لرفع التقنين عن الخطوط المغذية لمياه الشرب.

من جهته، أكد مدير إدارة الموارد الطبيعية بهيئة البحوث العلمية للزراعة منهل الزعبي، لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن المنخفض الأخير أنقذ البلاد من موجة جفاف مخيفة جداً، موضحاً أن المنخفض له دور كبير في زيادة وتحسين المخزون الجوفي.

ولفت الزعبي إلى: “إننا ما زلنا بحاجة للأمطار في الأشهر القادمة لمحاصيل القمح والشعير من لكي نتجاوز موجة الجفاف”.