حالة الطرق العامة

محافظة ريف دمشق : كافة الطرق الرئيسية في محافظة ريف دمشق سالكة عدا:

منطقة قطنا:

طريق قطنا - كفر قوق – رخلة (غير سالك بسبب تراكم الثلوج)

طريق حينة – دربل – عرنة (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)

طريق مزرعة بيت جن – حرفة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق حينة - عين الشعرة – خربة السودا (غير سالك بسبب تراكم الثلوج )

طريق عرنة – بقعسم – الريمة (غير سالك بسبب تراكم الثلوج )

طريق بيت سابر – بيت تيمة – كفر حور – سعسع ( سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج )

طريق قطنا – عيسم - قلعة جندل (غير سالك بسبب تراكم الثلوج )

منطقة الزبداني: (جميع الطرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

منطقة يبرود: عسال الورد - رنكوس – الجبة باتجاه يبرود (غير سالك بسبب تراكم الثلوج)

الطرق المؤدية إلى جبعدين - رنكوس - حوش عرب (غير سالك بسبب تراكم الثلوج)

رأس المعرة يبرود ( سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج )

منطقة قدسيا: طريق الديماس – ميسلون – مزرعة – دير العشاير ( سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)

دمشق – بيروت (غير سالك بسبب تراكم الثلوج)

محافظة حماه : كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:

طريق نهر البارد – بيت ياشوط (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق جورين – صلنفة - شطحة – جوبة برغال (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق القرندح – عين الكروم - الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق مصياف – وادي العيون - البيرة – قصية (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق عين حلاقيم – عين الشمس – برشين (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق مصياف - القدموس – الشيحة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق شنين – عوج – عكاكير (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طرق عين كرم – عين فرج – زيتونة – جبيتة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

جميع الطرق التابعة لمنطقة وادي العيون (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

محافظة اللاذقية: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:

طريق صلنفة - محطة البث (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق صلنفة - جوبة برغال - عين الجوزة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق المزيرعة – كرم المعصرة – جوبة برغال (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق الحجر - ليفين – معرين – بطموش (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق بيت ياشوط – بسطوير - بشيلي – المنيزلة (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق الشعرة – جوبة برغال – الغاب (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق المركية - مقامات بني هاشم (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

طريق قرن حلية – بترياس ( سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد )

طريق بيت ياشوط – الغاب ( سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد )

طريق دويري بعبدي – حرف الساري ( سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد )

محافظة طرطوس: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:

منطقة صافيتا:

طريق عام مشتى الحلو – بصيرة – البطار (سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد )

كافة الطرق المؤدية إلى ناحية سبة (سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد )

طريق محطة البث – جبل النبي صالح (غير سالك بسبب تراكم الثلوج )

منطقة القدموس: جميع الطرق المؤدية إلى منطقة القدموس وقراها (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج )

منطقة بانياس: طريق عام العنازة – الدردارة – التون الجرد – الفروخية - بصرمون (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

طريق خربة السنديانة – الشندخة – بيت جاش – الشيخ علي المجدل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

منطقة الشيخ بدر: طريق الرقمة – مصياف (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

محافظة السويداء: كافة الطرق في المحافظة سالكة عدا:

كافة الطرق ضمن مدينة السويداء (سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج)

-الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

-طريق المشنف – ظهر الجبل (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

-طريق الكفر – صلخد (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

-جميع الطرق المؤدية لمنطقة صلخد وقراها (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج )

-طريق نمرة أم ضبيب – تيما – غيضة – نمرة - شقا (غير سالكة بسبب تراكم الثلوج)

تنصح إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التقيد بالإرشادات التالية:

التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة (فاعلية المكابح – ماسحات الزجاج – مزيلات الضباب – الأنوار الأمامية والخلفية – بطارية المركبة – سلامة الإطارات) حيث تقل كفاءة كل ما ذكر في فصل الشتاء.

التقيد بالشاخصات المحددة للسرعات, تخفيف السرعة تدريجيا وخاصة على المنعطفات والمنحدرات.

الحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى.

تجنب بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تشتت تركيز السائق مثل: استخدام الهاتف النقال.

كما تذكر إدارة المرور المواطنين بأنها خصصت الأرقام الهاتفية / 5422703 - 5411365 / للاستعلام عن حالة الطرق.