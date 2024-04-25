السورية للاتصالات تُعلن عن مسابقة للتعاقد مع عاملين مؤقتين

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، الأربعاء، عن حاجتها للتعاقد مع عدد من المواطنين السوريين ومن في حكمهم بعقود عمل سنوية لشغل بعض الوظائف لصالح الإدارة المركزية وفق نظام العمل والعاملين النافذ لديها وبأجر بدء التعيين عن طريق إجراء مسابقة.

وأوضحت الشركة في بيان أن “المؤهلات العلمية المطلوبة للتقدم إلى المسابقة تشمل إجازة في الهندسة باختصاص “كهرباء – إلكترون – اتصالات – مدنية – معلوماتية – طاقة – تكنولوجيا المعلومات”.



وأضافت الشركة في بيانها “وفي الحقوق والاقتصاد باختصاص “محاسبة – إدارة أعمال” وشهادات معاهد باختصاص “كهرباء – إلكترون – كمبيوتر – مصرفي – تجاري – مالي – إدارة أعمال”.



يذكر أن تقديم الطلبات للمسابقة يبدأ في الـ 12 من شهر أيار المقبل ولغاية الـ 30 منه، وذلك في دائرة التوظيف بإدارة الموارد البشرية في مبنى الشركة السورية للاتصالات بدمشق، ويمكن للراغبين بالتعاقد والتقدم للمسابقة معرفة المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وصفحاتها على “فيسبوك”.