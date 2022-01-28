إيقاف إصدار فيزا أربيل للسوريين

أكدت عدة مكاتب سياحية في دمشق توقف إصدار فيزا السوريين إلى أربيل دون تحديد موعد لاستئناف صدروها.

وبالتواصل مع عدة مكاتب سياحية في دمشق وأربيل، أكدت جميعها لـ “أثر” أنه صدر قرار وزاري في أربيل تم من خلاله إيقاف إعطاء الفيزا بكافة أنواعها للسوريين.



وعن سبب إيقافها، أشارت مصادر في أربيل بأن القرار صدر اليوم دون توضيح الأسباب، أو ذكر المدة التي سوف يُستأنف خلالها منح الفيزا للسوريين مرجحاً أن يعاد الاستئناف الأسبوع المقبل على أقل تقدير.

وبيّنت المصادر أن تكلفة الحصول على الفيزا مع الإقامة تقدر بحوالي 2 مليون و300 ألف ليرة سورية (650 دولار) وتصدر خلال مدة أسبوع.

وباتت أربيل تستقطب أعداداً كبيرة من السوريين للحصول على الإقامة والحصول على عمل، تماماً كما يحصل في حالة سفر السوريين إلى مصر.

وسُبق وأكدت عدة مكاتب سياحية في دمشق، إن استصدار الفيزا البطيئة إلى مصر معلق بشكل مؤقت وقد يُستأنف خلال أيام قليلة.

وعن سبب توقيف الاستصدار، فبيّنت المكاتب أنه يعود لتعديل الأسعار وآلية الاستصدار من قبل الجانب المصري، علماً أن تكلفة الحصول على الفيزا البطيئة إلى مصر تقدّر بحوالي 3.5 مليون ليرة سورية وتصدر خلال مدة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

أثر برس