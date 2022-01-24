92 بالمئة من البيوت البلاستيكية متضررة.. وخسائر الفلاحين بالملايين

تتزايد أوجاع الفلاحين في اللاذقية جراء موجات الصقيع والعواصف الهوائية المستمرة منذ أيام مع اشتداد عاصفة «التنين البحري» نهاية الأسبوع الماضي، لتشهد البيوت الزراعية المحمية كارثة جديدة هذا الموسم.

وذكر مزارعون متضررون في منطقة جبلة أن الخسائر الأولية تقدر بملايين الليرات مع تخريب عدد كبير من البيوت البلاستيكية ومنها بنسبة 100 بالمئة في مواقع متفرقة من سيانو والعسالية وحميميم ودوير الخطيب.

ومع استمرار الظروف الجوية الصعبة وما تشهده المحافظة من أجواء مطرية ورياح عاتية وثلوج كثيفة في بعض المناطق، يطالب المزارعون بضرورة إيلاء رزقهم الاهتمام الحكومي الأكبر لما تكبدونه من خسائر كبيرة حتى الآن، مطالبين بتوفير الكهرباء والمياه إضافة إلى تعويض الأضرار نتيجة الصقيع وليس فقط جراء العواصف الهوائية.

وأشاروا إلى أن الجهات المعنية في مديرية الزراعة والروابط الفلاحية أبلغتهم عدم التعويض لخسائر الصقيع في البيوت المحمية وإنما حصر الأضرار فقط للعاصفة الهوائية «التنين»، وتعويضها عبر صندوق الكوارث والجفاف وفق قولهم.

من جهته أكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أن الأضرار المسجلة خلال موجة الصقيع التي حدثت الأسبوع الماضي تشمل من حيث عدد البيوت المحمية المتضررة 161 بيتاً محمياً (بندورة، كوسا، باذنجان، خيار) ضمن مناطق جبلة واللاذقية والحفة، حيث حدث ضمن منطقة جبلة النسبة الأكبر من الأضرار التي تقدّر بنحو 92 بالمئة من عدد البيوت المتضررة.



الوطن

