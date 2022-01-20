منتخبنا الوطني غادر إلى الإمارات بمهمة صعبة

غادرنا اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الإمارات عن طريق بيروت استعدادا للقاء منتخبها الوطني يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من إياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسيلعب بعدها منتخبنا في الأول من شباط بدبي مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتاج منتخبنا إلى معجزة كروية للوصول إلى الملحق الآسيوي تتمثل بالفوز بالمباريات الأربع المتبقية على ألا تحقق المنتخبات العربية الأخرى الإمارات ولبنان والعراق أكثر من فوزين في هذه المباريات، لذلك تعتبر مباراة الإمارات فاصلة بتحديد وجهة سير منتخبنا في هذه التصفيات.

منتخبنا سبق له أن تعادل مع المنتخب الإماراتي بهدف لمثله في عمان العاصمة الأردنية بلقاء الذهاب.

