إلقاء القبض على قاتل خالته

تمكنت شرطة منطقة طرطوس من معرفة الشخص الذي قام ظهر الخميس الماضي بذبح السيدة (سوسن-52سنة ليس لديها اولاد) داخل بيتها في دوير الشيخ سعد قرب مدينة طرطوس وقامت بإلقاء القبض عليه في نفس اليوم والتحقيق معه في دوافع جريمته.

وذكر العقيد حسن دياب مدير المنطقة أنه وبعد الكشف على موقع الجريمة والاشتباه بالشاب (مهند ) ابن أخت المغدورة في ضوء عدة معطيات تم جمعها من الجيران ومن زوجها الذي كان خارج المنزل حيث أفاد بأنه تلقى منها رسالة تخبره فيها ان ابن اختها (مهند) سيحضر لعندها تم البحث عنه وإلقاء القبض عليه في نفس يوم ارتكاب الجريمة وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بإقدامه على طعن خالته عدة طعنات في جسدها أثناء زيارتها في بيتها ثم ذبحها في رقبتها بسكين حادة بقصد سرقة مصاغها الذهبي من بيتها.

وقال القاتل مهند خلال التحقيق معه إنه قرر سرقة مصاغ خالته فاتصل بها عندما تأكد أنها في البيت لوحدها وقال لها هل يمكنني زيارتك لشرب المتة عندك فقالت له تعال .. وبعد وصوله والجلوس معها لفترة قصيرة دفشها دفشة قوية فوقعت أرضاً ثم بدأ يطعنها بسكين في عدة أماكن من جسمها ثم أكمل عليها بذبحها في رقبتها وبعدها حاول أخذ الخاتم من إصبعها دون جدوى ثم بحث عن مصاغها ولم يجد شيئاً - كما يقول- فأخذ أداة الجريمة وخرج هارباً ورمى بالسكين إلى جانب الطريق.

وذكر العميد موسى الجاسم قائد شرطة طرطوس لـ(الوطن) أنه تم إحضار القاتل من قبل شرطة منطقة طرطوس بعد الكشف على مكان الجريمة مباشرة نظراً للاشتباه بأنه القاتل وقد اعترف في اليوم الثاني ظهراً بعد مواجهته بالأدلة والقرائن.

وحول المرأة التي وجدت الخميس الماضي ميتة بالسم عند شاطئ الأحلام قال الجاسم التحقيقات مازالت جارية لمعرفتها ومعرفة ظروف وفاتها.

هيثم يحيى محمد: الوطن