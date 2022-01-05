الأردن: 900% حجم البضائع المنقولة إلى #سوريا عبر ميناء العقبة..

كشف مسؤول أردني، اليوم الأربعاء، حجم البضائع المنقولة إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة، وذلك خلال العام المنصرم 2021.

وقال ضيف الله أبو عاقولة - نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن - إنّ نسبة العمل ونقل البضائع إلى سوريا عن طريق ميناء العقبة جنوب غربي الأردن، خلال العام الماضي، تجاوزت الـ900% مقارنة مع سنوات سابقة.

جاءت تصريحات "أبو عاقولة" في مؤتمر صحفي عُقد على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات، المُقام حالياً في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، أضاف "أبو عاقولة" أنّ زيادة نقل البضائع السوريّة عن طريق ميناء العقبة "تؤكد أنّ التسهيلات التي قدمت لتيسير حركة عبور الشاحنات بدأت تنعكس على أرض الواقع".

وأشار إلى أنّ "الحكومة الأردنية قدّمت تسهيلات كبيرة بخصوص عمليات انسياب البضائع للسوق السوريّة وأعطت امتيازات وحوافز لنقل وإيصال البضائع السورية التي تمر عبر أراضي المملكة (سواء عن طريق المراكز البرية أو ميناء العقبة) بأسرع وقت وأقل الكلف".

وأوضح أن "ارتفاع أجور الشحن البحري العالمي، دفع الكثير من التجار والمستوردين السوريين للتحوّل إلى عمليات الاستيراد والتزوّد بالبضائع عن طريق ميناء العقبة بديلاً عن ميناء طرطوس واللاذقية، لتخفيف الكلف وتوفير وقت الاستيراد".

وعبّر "أبو عاقولة" عن أمله بأن "يعمل البلدان على إعادة النظر بالرسوم المفروضة على مرور الشاحنات الأردنية والسوريّة التي تنقل بضائع الترانزيت"، داعياً "الجانب السوري لى السماح للبضائع المحمّلة على حاويات بدخول الأراضي السوريّة والواردة من ميناء العقبة".