استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” إلى استشهاد مواطن ونفوق عدد من الأغنام في محيط منطقة الشيخ هلال بريف حماة الشرقي.



وانقجر لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة الشيخ هلال بريف سلمية الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد مواطن ونفوق عدد من الأغنام.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.