القبض على 6 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويج العملات المزورة

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على 6 أشخاص بتهمة تعاطي المواد المخدرة وترويج العملات المزورة والتعامل بغير الليرة السورية أحدهم ينتحل صفة طبيب أسنان.

وأوضحت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ألقى القبض على شخص بتهمة تعاطي مواد مخدرة وضبط بحوزته عدداً من السجائر الممزوجة بمادة الحشيش المخدر واعترف المقبوض عليه أثناء التحقيق معه بتعاطيه الحشيش وأن طبيب أسنان عرض عليه دولارات مزيفة للبيع بسعر زهيد.

وأضافت الوزارة.. بعد جمع المعلومات عن الطبيب المذكور ألقي القبض عليه وتبين أنه ليس مسجلاً كطبيب ضمن سورية بل يدعي ذلك كما يدعي أنه حاصل على شهادته من جامعة أجنبية كبرى وأنه مارس الطب في دولة عربية مبينة أنه تم ضبط مبلغ 15 ألفاً و400 دولار مزور بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بترويجه وبيعه الدولار المزور لقاء المنفعة المادية وأن مصدر الدولار المزور شخص آخر تم إلقاء القبض عليه واعترف بترويجه للدولار المزور أيضاً.

ولفتت الوزارة إلى أن منتحل صفة الطبيب اعترف أيضاً بشراء مواد أولية تدخل في صناعة الزئبق الأحمر المزيف ليرسلها لأشخاص خارج دمشق وبأنه يخفي تلك المواد لدى شخصين ألقي القبض عليهما وضبط بمنزلهما المواد المذكورة مشيرة إلى أنه بتدقيق وضع منتحل صفة الطبيب تبين وجود نشرة شرطية بحقه بالسجن لمدة 15 عاماً بجرم بيع قطع أثرية وعدة أسبقيات بجرائم بيع الآثار.

وفي سياقٍ آخر ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شخص يقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والتعامل بغير الليرة السورية وصادر منه مبلغاً مالياً وقدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.