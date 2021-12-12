نقيب المحامين: 30 بالمئة من المحامين سيحصلون على الدعم

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه سيتم منح حوالي 30 بالمئة من المحامين الذين مارسوا المهنة أكثر من 10 سنوات الدعم، أي إنه سوف يتم استثنائهم من مسألة رفع الدعم، وفقاً لتقديرات فروع النقابة.

وبيّن فراس أنه خلال يومين سيتم رفع المعلومات لمجلس الوزراء متضمنة المحامين الذين سيرفع عنهم الدعم والذين سيحصلون عليه وذلك وفقاً لتقديرات رؤساء الفروع.

في موضوع آخر، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بحسب نقيب المحامين فارس، طعن وزير العدل أحمد السيد أمام محكمة النقض بأحد قرارات المؤتمر العام للنقابة الذي عقد مؤخراً في مدينة حلب ليصدر قرار المحكمة بقبول طعن الوزير وإلغاء جزءاً من القرار المطعون به.

وبحسب فارس فإن وزير العدل طعن بالفقرة التي تضمنها قرار المؤتمر العام المتعلق بالامتحان المعياري للقبول في النقابة وهي رفض طلب قيد المتمرن الذي رسب في امتحان القبول إلى النقابة مرتين متتاليتين، موضحاً إلى أن المحكمة ثبتت مبدأ إجراء الاختبار المعياري الذي يتم ثلاث مرات كل عام وفق الشروط التي تراها النقابة مناسبة بينما جعلت عدة المرات مفتوحة للتقديم ولو رسب المتقدم أكثر من مرة.