نتائج متقدمة لفرسان سورية في مشاركتين خارجيتين بقفز الحواجز

04-12-2021

نتائج متقدمة لفرسان سورية في مشاركتين خارجيتين بقفز الحواجز

نتائج متقدمة لفرسان سورية في مشاركتين خارجيتين بقفز الحواجز

حقق عدد من فرسان سورية نتائج لافتة خلال مشاركتهم في بطولة طهران الدولية في إيران وبطولة نادي الباهية في دولة الإمارات العربية المتحدة لقفز الحواجز التي أقيمتا مؤخراً.

ففي بطولة طهران الدولية من فئة النجمتين التي أقيمت منافساتها على ثلاثة أيام أحرزت الفارسة جودي نظام المركز الثاني بمسابقة الجائزة الكبرى المصغرة لارتفاع 130 سم لشوط أصلي وجولة تمايز حيث تمكنت الفارسة نظام من التأهل الى التمايز مع خمسة فرسان فقط بعد اجتيازها مسلك الشوط الأصلي دون أخطاء وحلت ثانية بفارق أجزاء من الثانية بينها وبين صاحب المركز الأول.

وفي بطولة نادي الباهية للخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة حقق فرساننا نتائج متقدمة ففي المباراة الأولى وكانت بارتفاع 110 سم حل الفارس ليث شادي غريب بالمركز الأول بينما أحرز الفارس شادي غريب المركز الأول في المباراة الثانية للخيول الصغيرة وجاء هشام غريب ثالثاً وفي المباراة الثالثة لارتفاع 120 سم حل الفارس هشام غريب في المركز الثاني وفي فئة 110 سم ضمن اليوم الثاني من البطولة حل ليث شادي غريب بالمركز الأول.

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