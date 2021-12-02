استقالة وزير الخزينة والمالية التركي على خلفية انهيار الليرة

02-12-2021

استقالة وزير الخزينة والمالية التركي على خلفية انهيار الليرة

وزير-المالية-التركي-السابق،-لطفي-الوان.

قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس رجب طيب أرد,غان قبل استقالة وزير الخزينة والمالية التركي لطفي ألوان على خلفية انهيار الليرة التركية إلى مستويات متدنية أمام الدولار.

وأضافت أنه تمّ تعيين نائب الوزير نور الدين نباتي وزيراً للمالية خلفاً لـ "ألوان" .
وتابعت أنه منذ أيام يجري الحديث عن نية الوزير لطفي تقديم استقالته/ لكن المصادر الرسمية نفت الخبر .

وبعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، أمر أردوغان أمس الأربعاء بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة.

وأعلن أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى أعلى من المتوقع خلال أيام.

وتقول التقارير الاقتصادية إن الليرة التركية خسرت 45% من قيمتها منذ بداية العام حتى يوم أمس، و29% خلال شهر تشرين الثاني 2021 أمام العملة الأمريكية.

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