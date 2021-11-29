ريف دمشق: قتل شقيقه ودفنه في حديقته بمساعدة العائلة

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة الحسينية في ريف دمشق بتغيب ابن شقيقه المدعو (مالك . ق) منذ حوالي ستة أشهر إثر خلاف ومشاجرة مع شقيقه (حمزة )، وسمع من أحد الجوار أن الأخير كان يقوم بحفر حفرة في منزله مما أثار الشك لديه، توجهت دورية من مركز الشرطة الى منزل المذكور شقيق المتغيب، وبتحريه تبين أنه غادر القطر إلى لبنان منذ حوالي عشرة أيام، وشوهد حوض ورود ضمن المنزل أكد الجوار أنه لم يكن موجوداً من قبل، فتم حفر الحوض وعثر على جثة المتغيب (مالك) .

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بزوجة المدعو (حمزة) وتدعى ( آلاء ) وبالتحقيق معها اعترفت بإقدام زوجها على قـتل شقيقه بسبب خلافات شخصية بينهما ، وأنه قام بدفنه ضمن المنزل بعد إعلام عمه (سلطان . ن )،فتم إلقاء القبض على عمه وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعلم بمقتل المغدور وساعد القاتل بإعطائه أدوات للحفر وتستر عليه وطلب منه أن يدفنه ضمن المنزل، كما تم توقيف المدعوين (ابراهيم . ع) و(محمد . ق) لقيامهما بمساعدة القاتل في نقل التراب إلى المنزل، وتوقيف شقيقتي القـ.ـاتل كل من المدعوتين (إسراء) و( نور الهدى) للتحقيق معهما بالجريمة.

تم إذاعة البحث عن القاتل، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.