28-11-2021
دخول 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في الرميلان
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة.
ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن “رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كيلومترا شرق مدينة القامشلي”.
وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.
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