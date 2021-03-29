50 ألف ليرة غرامة لعدم وضع الكمامة.. تشديد قيود كورونا في طرطوس

أقرت لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، العديد من الإجراءات والقرارات بعد الارتفاع المتصاعد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال مصدر في المحافظة : “أكدت اللجنة في اجتماعها على تطبيق والالتزام بالتعاميم السابقة المتعلقة وبالإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفرض العقوبات بحق المخالفين، كما أكدت اللجنة المركزية على إلزام كافة مرتادي وسائل النقل والسائقين للآليات العامة والخاصة بارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ليرة بحق المخالفين، إضافة إلى إغلاق صالات التعزية والأفراح مدة 15 يوماً ويعاد التقييم في اجتماعات لاحقه”.



كما تم تخصيص كازية ووضع مخصصات من البنزين والمازوت لصالح منظومة سيارات الإسعاف والمشافي والطوارئ وسيارات النظافة، والتأكيد على فرع المؤسسة السورية للتجارة وفرع المخابز بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد المكاني وخاصة في الأماكن المخصصة لبيع الخبز.



وشملت القرارات القديمة الجديدة للجنة المركزية في طرطوس التأكيد على المواطنين بضرورة التقيد الذاتي والشخصي بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وعدم التسبب بالازدحام.



وتشهد محافظة طرطوس ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تُوفي مدير مستوصف الصحة المدرسية الدكتور وفيق صبح البالغ من العمر 58 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.