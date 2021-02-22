32 دولة من أصل 199.. تعرف إلى الدول التي يمكن لحامل الجواز السوري دخولها بدون تأشيرة

أصدر مؤشر “Henley Passport”، لجوازات السفر، أحدث تقرير له لعام 2021، حيث احتل الجواز السفر السوري المرتبة الثالثة من نهاية الجدول، متقدماً على جواز سفر كل من العراق، وأفغانستان.



وذكر المؤشر فإن الجواز السوري يسمح لحامله بدخول 32 دولة فقط حول العالم من دون الحصول على تأشيرة.



ووفقاً للمؤشر تتوزع تلك الدول على عدة قارات، على الشكل التالي:



(قارة آسيا)



– بنغلادش: تأشيرة لمدة 90 يوم لدى الوصول لقاء مبلغ 50 دولار أميركي.



– كمبوديا: تأشيرة دخول لمدة 30 يوم لدى الوصول لقاء مبلغ 20 دولار أميركي.



– إيران: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 90 يوم مجاناً.



– لاوس: تأشيرة لمدة ثلاثين يوم لدى الوصول لقاء مبلغ 30 دولار أميركي.



– ماكاو: تأشيرة دخول لمدة 30 يوم لدى الوصول مجاناً.



– ماليزيا: تأشيرة دخول لدى الوصول ولمدة 90 يوماً مجاناً.



– جزر المالديف: 90 يوماً مجاناً.



– نيبال: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 15 يوم لقاء مبلغ 25 دولار أميركي، لمدة 30 يوم لقاء مبلغ 50 دولار أميركي، لمدة تسعين يوم لقاء مبلغ 100 دولار أميركي.



– تيمور الشرقية: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوم لقاء مبلغ 30 دولار أميركي.



– اليمن: تأشيرة دخول لدى الوصول مجاناً.



(قارة إفريقيا)



– زامبيا: يحصل حامل جواز السفر السوري على تأشيرة دخول لدى وصوله، لقاء مبلغ 50 دولار امريكي.



– أوغندا: يحصل السوري على تأشيرة دخول لمدة 3 أشهر لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.



– توجو: يحصل السوري على تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 7 أيام، ويمكن تجديدها لقاء 50 دولار.



– تنزانيا: يحصل السوري على تأشيرة دخول لدى الوصول، لقاء مبلغ 50 دولار أمريكي.



– جزر سيشل: يحق للسوري دخولها لمدة شهر واحد مجاناً.



– موزنبيق: يحصل على تأشيرة لمدة 30 يوم لقاء مبلغ 25 دولار أمريكي.



– مدغشقر: يحصل على تأشيرة دخول لمدة 90 يوم لدى الوصول لقاء 60 دولار.



– جيبوتي: يحصل على تأشيرة لمدة شهر واحد لدى الوصول لقاء 30 دولار.



– الرأس الأخضر: يحصل على تأشيرة لدى الوصول مجاناً.



– بروندي: يحصل السوري على تأشيرة لدى الوصول مجاناً.



(قارتي أميركا)



– دومينيكا: 21 يوما مجاناً.



– الاكوادور: 90 يوم مجاناً.



– جزر هايتي: 3 أشهر مجاناً.



– مونتسيرات: يستطيع السوري الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت صالحة لمدة عام مجاناً.



– سانت كيتس ونيفيس: يستطيع السوري الحصول على تأشيرة الكترونية عن طريق الانترنت مجاناً.



– جزر تركس وكايكس: 30 يوم مجاناً.



(قارة أوقيانوسيا)



– جزر كوك: لمدة 31 يوما مجاناً.



– ولايات ميكرونيزيا الموحدة: لمدة 30 يوم مجاناً.





– نيوي: لمدة 30 يوم مجاناً.



– بالاو: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 30 يوم مجاناً



– ساموا: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة 60 يوم مجاناً.



– توفالو: تأشيرة دخول لدى الوصول لمدة شهر مجاناً.



ويعتبر جواز السفر السوري الأعلى تكلفة بين جوازات السفر في العالم، إذ يتعين على مستخرجه إذا كان خارج حدود سوريا، أن يدفع مبلغ 300 دولار أمريكي، دون الرسوم، في حين يصل المبلغ إلى 800 دولار للجواز إذا كان مستعجلاً.



ومؤشر “Henley Passport” هو تصنيف عالمي، يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى، من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، ويقدم ترتيباً لـ 199 جواز سفر حول العالم، بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامله السفر إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.