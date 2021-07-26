11.9 مليار ليرة مبيعات السورية للتجارة بـ ريف دمشق في ستة أشهر

كشف مدير فرع ريف دمشق للمؤسسة السورية للتجارة باسل الطحان أن إجمالي مبيعات الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 11.9 مليار ليرة سورية.



وأشار الطحان إلى أن عدد منافذ البيع ضمن الخدمة لدى فرع ريف دمشق بلغ حالياً 120 منفذاً تتوزع بين 8 مراكز جملة، و16 مجمعاً وصالة، و96 مركز بيع، منوهاً بأنه يوجد ضمنها 8 منافذ تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام، مضيفاً : كما أنه يوجد حالياً 4 منافذ أخرى قيد الافتتاح.



وأوضح مدير الفرع أن التشكيلة السلعية المتوافرة ضمن منافذ البيع التابعة لفرع ريف دمشق تشمل (إضافة للمواد المقننة) جميع المواد الأساسية من المواد الغذائية، المنظفات، التحويلية، المنزلية والكهربائية، كما وتتبع للفرع أيضاً عدد من صالات الخضار والفواكه ومراكز بيع الأجبان والألبان، إضافة إلى مراكز بيع اللحوم عن طريق البيع المباشر أو البرادات.