المقداد:على بعض الدول الكف عن تسييس قضية عودة اللاجئين السوريين
انطلاق الاجتماع المشترك السوري الروسي حول عودة اللاجئين والمهجرين
الرئيس التونسي يجمد عمل البرلمان ويعفي رئيس الحكومة من منصبه
تعزيزات عسكرية للجيش إلى درعا لتطبيق “اتفاق المصالحة”
وصول 160 طناً من المساعدات والمستلزمات الطبية الروسية
القوات الأمريكية تدخل قافلة عسكرية كبيرة إلى سوريا وأنباء عن نيتها إنشاء قاعدة جديدة
روسيا تغير من سياستها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
اجتماع روسي-سوري بعد أيام لإعادة اللاجئين السوريين
ريف حلب.. قصف تركي بالقرب من قاعدة روسية وانتشار مكثّف للقوات التركية على M4
تقدم في مباحثات التسوية في درعا البلد
واشنطن تستنسخ التجربة العراقية مع القبائل العربية شرقي سوريا
غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا
تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص
15 هجوماُ إسرائيلياً في النصف الأول من عام2021
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة

11.9 مليار ليرة مبيعات السورية للتجارة بـ ريف دمشق في ستة أشهر

كشف مدير فرع ريف دمشق للمؤسسة السورية للتجارة باسل الطحان أن إجمالي مبيعات الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 11.9 مليار ليرة سورية.

وأشار الطحان إلى أن عدد منافذ البيع ضمن الخدمة لدى فرع ريف دمشق بلغ حالياً 120 منفذاً تتوزع بين 8 مراكز جملة، و16 مجمعاً وصالة، و96 مركز بيع، منوهاً بأنه يوجد ضمنها 8 منافذ تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام، مضيفاً : كما أنه يوجد حالياً 4 منافذ أخرى قيد الافتتاح.

وأوضح مدير الفرع أن التشكيلة السلعية المتوافرة ضمن منافذ البيع التابعة لفرع ريف دمشق تشمل (إضافة للمواد المقننة) جميع المواد الأساسية من المواد الغذائية، المنظفات، التحويلية، المنزلية والكهربائية، كما وتتبع للفرع أيضاً عدد من صالات الخضار والفواكه ومراكز بيع الأجبان والألبان، إضافة إلى مراكز بيع اللحوم عن طريق البيع المباشر أو البرادات.