“منظمات إنسانية” تدعو إلى تحويل مساعدات سوريا لدعم سبل العيش

في وقت تخرج سوريا من حرب استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن المساعدات تتحول إلى مشاريع أصغر لمساعدة العائلات على زراعة البذور وتربية الأغنام وإيجاد سبل لكسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد المدمر.



وأفاد الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين، بأن “الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية رغم أن ذلك سيستمر”.



وأضاف خلال مقابلة في جنيف بعد عودته من رحلة إلى حمص ودوما “نريد أن نبدأ الانتقال نحو… دعم سبل العيش”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.



كما قال: “ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، ولم من يتبق شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى”، متابعاً “السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريراً ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلاً من الأموال النقدية”.



ولفت إلى أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري، حيث قدما البذور والأغنام لعدد من العائلات الريفية.



وأعلن الاتحاد عبر موقعه أنه يقدم المساعدة والدعم لحوالي 4.5 مليون شخص في سوريا شهرياً.



والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بحسب توصيفه، هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تأسس عام 1919، ويوفر العون والمساعدة بدون تمييز بسبب الجنسية، أو العرق، أو المعتقدات الدينية، أو الآراء السياسية.