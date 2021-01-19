“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم
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“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم

منع مسلحو ميليشيات “قسد” موظفي دائرة النفوس والمحكمة القضائية التابعة للدولة السورية من دخول المبنى المشترك في بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.


وقالت مصادرأهلية  إن “قسد” استولت على المبنى المشترك لدائرة النفوس والمحكمة القضائية في الجزء الشمالي من تل تمر قرب نهر “زركان”، مشيرة إلى استخدام القوة لمنع الموظفين من البقاء في المبنى.

وأضافت بأن مسلحي “قسد ” مازالوا يمنعون الموظفين من الدخول إلى المبنى لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المصادر إن نفوس تل تمر كانت تسير معاملات البطاقات الأسرية وغيرها من الأوراق لسكان تل تمر ومنطقة رأس العين أيضاً.

بالتوازي مع ذلك، منعت ميليشيا “قسد” الأطباء والموظفين العاملين في الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني من الوصول إلى مقر عملهم.

 


أثر برس