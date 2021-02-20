٢١ شركة سورية في معرض “غولف فوود” في دبي

ينطلق غداً معرض “غولف فوود” الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض، بمشاركة 21 شركة صناعة سورية، ويستمر لغاية الخامس والعشرين منه.



وأشار طلال قلعه جي، رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المركزية للمعارض في اتحاد غرف الصناعة، إلى أن الجناح السوري أحد الأجنحة المشاركة في معرض “غولف فوود” والذي يتميز بتواجده ضمن الأجنحة العالمية حيث تبلغ مساحة الجناح السوري ٢٢٨ متراً .



وأضاف أن التحضيرات جارية الآن في دبي لإخراج الجناح السورية بشكل جديد ومختلف عن الدورات السابقة، والذي تم تنسيقه بروح التشاركية مع الشركات السورية المشاركة، وبعد عدة اجتماعات تم أخذ الملاحظات بعين الاعتبار ليظهر الجناح السوري بالشكل الأجمل في معرض يضم العالم كله.