وفد بحريني جديد يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

على وقع خطوات تطبيعية متسارعة، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية، أن وفداً من البحرين سيصل إلى إسرائيل غدا الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.



وحسب موقع «والا» العبري، فإن الحديث يدور عن وفد مكون من 40 رجل أعمال بحرينياً بينهم مديرو شركات وبنوك.



وسيجري الوفد البحريني مباحثات مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك مع رجال أعمال إسرائيليين بهدف تشجيع الاستثمار الإسرائيلي في البحرين، حسب المصدر ذاته.



وفي 18 تشرين الثاني الجاري، وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى «تل أبيب».







«وكالات»