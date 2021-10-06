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وزيرة داخلية العدو الصهيوني تزور نُصب الشهداء في أبو ظبي

وضعت داخلية العدو الصهيوني إيليت شاكيد، إكليل ورد على نُصب للشهداء في أبو ظبي، وأعلنت أنه من الأحد المقبل الموافق 10 تشرين الأول الجاري، لن يُطلب من الإسرائيليين الراغبين في زيارة دبي استصدار تأشيرة دخول.

ولفتت شاكيد إلى أن اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول تشمل أيضاً الإماراتيين الراغبين في زيارة إسرائيل.

وأضافت أنه إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فإن «إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل تشرين الثاني أمام السياح المحصّنين».

وستصل شاكيد اليوم إلى معرض «إكسبو 2020» في دبي لزيارة الجناح الإسرائيلي الذي أقيم في حدث يشارك فيه كيان العدو للمرة الأولى.