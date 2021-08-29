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وزير الكهرباء: لا نصدّر الكهرباء للأردن..لديهم فائض يحاولون تصديره

أكد وزير الكهرباء “غسان الزامل” أن سورية لا تبيع الكهرباء للأردن، موضحاً أن لديهم فائض من الطاقة الكهربائية يحاولون تصديرها.

وخلال جولته في محافظة اللاذقية، بيّن “الزامل” أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع لإعادة المنظومة الكهربائية إلى ما كانت عليه وتخفيف ساعات التقنين على المواطنين، وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن”، “أنه خلال العام القادم ستكون هناك إضافات لكميات الكهرباء للشبكة في سورية بشكل عام.

وفيما يخص التصريحات الأميركية الأخيرة حول السماح باستجرار الكهرباء إلى لبنان عبر سورية ومدى تأثيره على واقع التيار في بلدنا، أكد “الزامل” أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي، مضيفاً: “لا أميركا ولا أي بلد يفرض على سورية ما تريد فعله”، حسب الصحيفة، مشدداً على أن العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا وفق الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه يتم التصرف.