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واشنطن عن فتح قنصليتها في القدس: ماضون قدماً

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تمضي قدما في إعادة فتح قنصليتها العامة في القدس والتي اغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2019.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالمؤتمر الصحفي، أمس الخميس، «عندما يتعلق الأمر بإعادة فتح القنصلية الأمريكية، فقد كان الوزير بلينكين واضحًا في ذلك عندما زار القدس ورام الله، في وقت سابق من هذا العام».

وأضاف: «لقد أشار في حينه إلى أن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس».

و في وقت سابق قالت صحف اسرائيلية، أن واشنطن استجابت لطلب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، وقررت ارجاء فتح القنصلية في القدس الى ما بعد المصادقة على موازنة الدولة في الكنيست في شهر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف: «يدل ذلك على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الامريكية للمساعي لتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بصورة قد تسيئ اليها».