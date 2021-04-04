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واشنطن بوست: إحباط محاولة انقلاب على الملك الأردني عبد الله بقيادة شقيقه

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عن تنفيذ حملة اعتقالات ضمت رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية وعوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية.

من جهتها كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”، فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية بترا نقلا عن “مصدر مطلع” إن الأمير حمزة ليس معتقلا وليس قيد الإقامة الجبرية.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات جارية في “مؤامرة للإطاحة بالملك عبد الله الثاني”، مشيرة إلى أن “المؤامرة معقدة وبعيدة المدى وضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية”.

 


المصدر : وكالات