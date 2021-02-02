هل يتجاهل بايدن نتنياهو ؟

مضى أكثر من 10 أيام على تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمقاليد السلطة في الولايات المتحدة بشكل رسمي، ورغم ذلك لم يجري لحد اللحظة أي اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.



الرئيس الأمريكي الجديد قد أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في ألمانيا وكندا والمكسيك وبريطانيا وفرنسا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، واليابان، ولم يتواصل مع نتنياهو، رغم أن الأخير كان أول المهنئين بفوزه في الانتخابات.



وبالعودة إلى الماضي، فإنّ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أجرى اتصالاً برئيس وزراء آنذاك إيهود أولمرت، في اليوم الأول له في منصبه، فيما كان نتنياهو هو الزعيم الثالث الذي أجرى به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتصالاً به عقب توليه منصبه.



الصحافة العبرية، تناولت "التجاهل" بالتقليل من أهميته، وأرجعت صحيفة جورازليم بوست السبب وراء ذلك، هو انشغال بايدن، بالتعامل مع الملفات الداخلية في الولايات المتحدة، إضافة إلى محاولته السيطرة على جائحة كورونا.



في حين رفض مكتب نتنياهو التعليق على الأمر، متجاهلاُ الحديث أي مكالمات هاتفية مستقبلية، فيما كان سفير دولة الاحتلال السابق لدى الولايات المتحدة مايكل أورين، متأكداً من أنهم "سيتحدثون في النهاية ، وسيذهب نتنياهو في النهاية إلى واشنطن".



ويبرز الحديث عن تواصل بايدن مع نتنياهو في الآونة الأخيرة، مع انتشار تقارير عن إمكانية عودة الاتفاق النووي من جديد بين إيران والولايات المتحدة.