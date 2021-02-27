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إيران ترد على الاتهامات الموجهة لها حول الهجوم الصاروخي في أربيل

هجوم «قصر اليمامة» انطلق من العراق

أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤول أميركي، وآخر قالت إنه تابع لفصيل عراقي مدعوم من إيران، بأن الهجوم على «قصر اليمامة» الملكي في الرياض، يوم الـ 23 من كانون الثاني/ يناير الماضي، نُفِّذ بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجّرات انطلقت من العراق. ونقل تقرير الوكالة عن مسؤول بارز في أحد الفصائل العراقية المدعومة من إيران تأكيده أنه تمّ إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة من مناطق حدودية بين العراق والسعودية من قِبَل فصيل غير معروف مرتبط بإيران، لافتاً إلى أن أجزاء المسيّرات وصلت من الجمهورية الإسلامية، وتمّ تجميعها في العراق، إلّا أنه لم يُحدِّد مكان إطلاقها، كما لم يقدِّم مزيداً من التفاصيل عن المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. من جهته، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتقد أن الهجوم على «قصر اليمامة» انطلق من داخل العراق، من دون أن يوضح كيف توصّلت الولايات المتحدة إلى مثل هذا الاستنتاج. وأشار مسؤول عراقي، اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تمّت مشاركتها مع الحكومة العراقية.